Alexandru İacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru İacob kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru İacob ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru İacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru İacob kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İacob Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru İacob adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru İacob Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru İacob 14 Nisan 1989 tarihinde Hunedoara şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru İacob Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GARI 11 yapmaktadır. Alexandru İacob, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 13 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru İacob'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru İacob Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru İacob isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru İacob Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru İacob futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2006 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2007 yılında AS FC Buzău

30 Haziran 2008 yılında Steaua Bucarest

1 Temmuz 2008 yılında FCSB II

1 Temmuz 2009 yılında Steaua Bucarest

1 Ağustos 2010 yılında Vic. Branesti

30 Haziran 2011 yılında Steaua Bucarest

1 Ağustos 2011 yılında Otelul Galati

1 Ocak 2012 yılında FC Viitorul

1 Ağustos 2012 yılında Delta Tulcea

4 Temmuz 2013 yılında Rapid Bukarest

26 Temmuz 2015 yılında Ethnikos

18 Ağustos 2016 yılında Pafos FC

1 Eylül 2017 yılında Academia Rapid

20 Ağustos 2020 yılında CS Mioveni

13 Ocak 2023 yılında Minaur

Alexandru İacob kimdir

Alexandru İacob Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru İacob şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Corvinul Hunedoara

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Alexandru İacob nereli

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