Alexandru İonita İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İonita İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru İonita İi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru İonita İi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Alexandru İonita İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İonita İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru İonita İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İonita İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru İonita İi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru İonita İi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru İonita İi 14 Aralık 1994 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ioniță şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru İonita İi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Minculescu Cosmin yapmaktadır. Alexandru İonita İi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru İonita İi'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru İonita İi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru İonita İi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandru İonita İi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru İonita İi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rapid Bukarest

1 Ocak 2014 yılında Astra Giurgiu

20 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

2 Şubat 2020 yılında CFR Cluj

3 Şubat 2020 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

16 Eylül 2021 yılında FC Rapid 1923

Alexandru İonita İi kimdir

Alexandru İonita İi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru İonita İi şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru İonita İi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 22 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru İonita İi nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Son Haberler
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gabriel Danuleasa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gabriel Danuleasa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lauri Sahimaa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lauri Sahimaa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Daniel Birzu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Daniel Birzu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Matias Siltanen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Matias Siltanen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Çok Okunanlar
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Başkut isminin anlamı nedir, Başkut ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Lee Upton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Lee Upton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Paul Papp kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Paul Papp Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Gjoko Zajkov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Gjoko Zajkov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
TFF duyurdu: Ara transfer dönemi yeniden uzatıldı! İşte transfer döneminin biteceği tarih...
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Trabzonspor'un efsane teknik direktörü Ahmet Suat Özyazıcı hayatını kaybetti! Başkan Ağaoğlu'ndan taziye mesajı: "Hocamız önemli bir değerdi"
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Futbolculardan tam destek! TFF'nin 'Omuz Omuza Türkiye' kampanyasına katılacak olan futbolcular!
Yorumlananlar
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Selahattin Demirtaş siyaset derdine düştü! Kılıçdaroğlu ve muhalefete destek verdi: "Yürü Millet İttifakı! Yürü Bay Kemal!"
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Anke Friedrich kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Anke Friedrich'in biyografisi
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir
Prof. Dr. Naci Görür, Hatay depremi sonrası uyardı! İki yerde deprem olabilir