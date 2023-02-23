Alexandru İonita İi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İonita İi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru İonita İi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru İonita İi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru İonita İi 14 Aralık 1994 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ioniță şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru İonita İi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Minculescu Cosmin yapmaktadır. Alexandru İonita İi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 16 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru İonita İi'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru İonita İi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru İonita İi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru İonita İi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru İonita İi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Rapid Bukarest

1 Ocak 2014 yılında Astra Giurgiu

20 Ocak 2018 yılında CFR Cluj

1 Temmuz 2019 yılında Univ. Craiova

2 Şubat 2020 yılında CFR Cluj

3 Şubat 2020 yılında Astra Giurgiu

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

16 Eylül 2021 yılında FC Rapid 1923

Alexandru İonita İi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru İonita İi şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru İonita İi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 22 numaralı formasıyla 5 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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