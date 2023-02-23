Alexandru İsfan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru İsfan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru İsfan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru İsfan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru İsfan 31 Ocak 2000 tarihinde Mioveni şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihai Ișfan şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru İsfan Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru İsfan, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 4 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru İsfan'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexandru İsfan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru İsfan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru İsfan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru İsfan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Eylül 2014 yılında CS Mioveni U19

30 Haziran 2016 yılında FC D. Coman

1 Temmuz 2016 yılında CS Mioveni U19

1 Temmuz 2018 yılında Unirea Bascov

1 Ocak 2019 yılında CS Mioveni U19

1 Şubat 2019 yılında CS Mioveni

1 Temmuz 2021 yılında FC Arges

4 Ocak 2023 yılında Univ. Craiova

Alexandru İsfan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru İsfan şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru İsfan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 11 numaralı formasıyla 16 Kasım 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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