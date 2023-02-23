Alexandru Jipa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Jipa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Jipa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Jipa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Jipa 14 Ağustos 2002 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Daniel Jipa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Jipa Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Jipa'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Jipa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Jipa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Jipa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Jipa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Jipa şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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