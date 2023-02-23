Alexandru Krupenschi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Krupenschi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Krupenschi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Krupenschi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Krupenschi 10 Ağustos 2003 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Andrei Krupenschi şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Krupenschi Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Krupenschi'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Krupenschi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Krupenschi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Krupenschi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Krupenschi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2020 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alexandru Krupenschi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Krupenschi şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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