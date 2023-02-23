Alexandru Luca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Luca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Luca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Luca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Luca 26 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Luca Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Luca'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Luca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Luca isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Luca Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Luca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Luca şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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