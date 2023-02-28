Alexandru Macovei kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Macovei Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Macovei adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Macovei Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Macovei 8 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Moldova uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Macovei Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dacia Buiucani futbol takımında oynamaktadır. Dacia Buiucani takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Macovei'nin Dacia Buiucani ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Macovei Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/macovei_19/

Alexandru Macovei Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Macovei isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Macovei Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Macovei futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Dacia Buiucani

Alexandru Macovei Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Macovei şuan Dacia Buiucani takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Macovei Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova U19 takımında 19 numaralı formasıyla 4 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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