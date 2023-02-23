Alexandru Martinov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Martinov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Martinov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Martinov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Martinov 23 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Jiva Martinov şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Martinov Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 19 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Martinov'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Martinov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Martinov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Martinov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Martinov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

19 Ağustos 2022 yılında Dumbravita

Alexandru Martinov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Martinov şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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