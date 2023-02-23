Alexandru Mateiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mateiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Mateiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Mateiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Mateiu 10 Aralık 1989 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Mateiu Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Carp Football Management yapmaktadır. Alexandru Mateiu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Universitatea Craiova futbol takımında oynamaktadır. Universitatea Craiova takımına 1 Temmuz 2014 tarihinde katılmıştır. Alexandru Mateiu'nin Universitatea Craiova ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Mateiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Mateiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Mateiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Mateiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında FC Brasov

1 Temmuz 2014 yılında Univ. Craiova

Alexandru Mateiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Mateiu şuan Universitatea Craiova takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

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