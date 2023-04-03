Alexandru Maxim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Maxim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Maxim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Maxim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Maxim 23 Ocak 2007 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. 2,02 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Gabriel Maxim şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Maxim Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Maxim, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Maxim'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Maxim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Maxim isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Maxim Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Maxim futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FCSB U19

Alexandru Maxim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Maxim şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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