Alexandru Melniciuc kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Melniciuc Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Melniciuc adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Melniciuc Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Melniciuc 29 Mart 2005 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Melniciuc Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Melniciuc, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CS U Craiova II futbol takımında oynamaktadır. CS U Craiova II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Melniciuc'nin CS U Craiova II ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Melniciuc Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Melniciuc isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Melniciuc Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Melniciuc futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Clinceni U19

1 Ocak 2022 yılında Ac. Clinceni

1 Temmuz 2022 yılında CS U Craiova II

Alexandru Melniciuc Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Melniciuc şuan CS U Craiova II takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alexandru Melniciuc Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Atletico Arad, Viitorul Arad, Academia Prosport

Romanya U15 takımında 9 numaralı formasıyla 1 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 4 gol atmıştır.

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