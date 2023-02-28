Alexandru Misaras kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Misaras Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Misaras adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Misaras Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Misaras 6 Mayıs 1997 tarihinde Turda şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihai Misarăș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Misaras Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CAS SCOUTING yapmaktadır. Alexandru Misaras, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Zimbru Chisinau futbol takımında oynamaktadır. FC Zimbru Chisinau takımına 30 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Misaras'nin FC Zimbru Chisinau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Misaras Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Misaras isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Misaras Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Misaras futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Energeticianul

30 Eylül 2022 yılında Zimbru Chisinau

Alexandru Misaras Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Misaras şuan FC Zimbru Chisinau takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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