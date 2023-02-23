Alexandru Mituletu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mituletu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Mituletu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Mituletu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Mituletu 11 Kasım 2003 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Constantin Alexandru Mitulețu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Mituletu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCV Farul Constanta II futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta II takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Mituletu'nin FCV Farul Constanta II ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Mituletu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Mituletu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Mituletu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Mituletu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul II

Alexandru Mituletu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Mituletu şuan FCV Farul Constanta II takımında oynamakta ve 95 numaralı formayı giymektedir.

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