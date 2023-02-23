Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Mogos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Mogos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Mogos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Mogos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Mogos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Mogos 30 Ağustos 2002 tarihinde Drobeta Turnu Severin şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Răzvan Mogoș şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Mogos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 4 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Mogos'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Mogos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Mogos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Mogos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Mogos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

2 Eylül 2016 yılında Bilinmiyor

1 Ağustos 2018 yılında Entella U17

1 Temmuz 2019 yılında Entella U19

1 Temmuz 2021 yılında Corvinul

1 Temmuz 2022 yılında Ripensia

4 Şubat 2023 yılında ACSM Poli Iasi

Alexandru Mogos kimdir

Alexandru Mogos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Mogos şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

AS SPORT KIDS DROBETA TURNU SEVERIN

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Alexandru Mogos nereli

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