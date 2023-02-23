Alexandru Munteanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Munteanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Munteanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Munteanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Munteanu 7 Ocak 2002 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ioan Munteanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Munteanu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Munteanu'nin FC Voluntari ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Munteanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Munteanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Munteanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Munteanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2020 yılında FC U Craiova

8 Şubat 2021 yılında FC Voluntari II

1 Temmuz 2022 yılında FC Voluntari

Alexandru Munteanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Munteanu şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.

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