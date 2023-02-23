Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Musi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Musi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Musi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Musi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Musi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Musi 17 Temmuz 2004 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya,İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Marian Muși şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Musi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Musi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSM Politehnica Iasi futbol takımında oynamaktadır. ACSM Politehnica Iasi takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Musi'nin ACSM Politehnica Iasi ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Musi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Musi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Musi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Musi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında FCSB U19

1 Temmuz 2021 yılında FCSB

1 Ocak 2023 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2023 yılında FCSB

Alexandru Musi kimdir

Alexandru Musi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Musi şuan ACSM Politehnica Iasi takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Musi Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U18 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Musi nereli

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