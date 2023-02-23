Alexandru Neacsu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Neacsu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Neacsu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Neacsu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Neacsu 14 Şubat 2003 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuț Neacșu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Neacsu Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Neacsu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kulüpsüz futbol takımında oynamaktadır. Kulüpsüz takımına 14 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Neacsu'nin Kulüpsüz ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Neacsu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Neacsu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Neacsu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Neacsu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2017 yılında FCSB Jgd.

1 Şubat 2019 yılında LPS Viitor. U19

30 Haziran 2019 yılında FCSB Jgd.

1 Temmuz 2020 yılında FCSB U19

20 Temmuz 2021 yılında FC Buzau

26 Ocak 2022 yılında FCSB U19

10 Şubat 2022 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB U19

14 Şubat 2023 yılında Kulüpsüz

Alexandru Neacsu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Neacsu şuan Kulüpsüz takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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