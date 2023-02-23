Alexandru Neagu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Neagu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Neagu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Neagu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Neagu 26 Ocak 1993 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Cătălin Neagu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Neagu Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Alexandru Neagu, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 27 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Neagu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Neagu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Neagu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Neagu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Neagu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Mart 2010 yılında Murcia Imperial

11 Ocak 2012 yılında Pandurii

15 Temmuz 2012 yılında UTA Arad

30 Haziran 2013 yılında Pandurii

5 Ağustos 2013 yılında Ramnicu Valcea

31 Aralık 2013 yılında Pandurii

6 Şubat 2014 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2014 yılında Pandurii

29 Ağustos 2014 yılında SCM Pitești

1 Temmuz 2015 yılında Ac. Clinceni

27 Temmuz 2016 yılında CFR Cluj

6 Temmuz 2017 yılında ASA 2013 Tg. Ms

1 Ocak 2018 yılında CS Mioveni

19 Ocak 2019 yılında Metaloglobus

1 Temmuz 2019 yılında Ripensia

1 Temmuz 2021 yılında Kulüpsüz

27 Ocak 2022 yılında CSM Slatina

Alexandru Neagu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Neagu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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