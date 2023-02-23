Alexandru Oroian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Oroian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Oroian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Oroian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Oroian 27 Ocak 2001 tarihinde Mediaș şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Laurențiu Oroian şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Oroian Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Alexandru Oroian, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 20 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Oroian'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Oroian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Oroian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Oroian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Oroian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Temmuz 2018 yılında Dunajska U19

26 Şubat 2019 yılında UTA Arad

20 Şubat 2021 yılında FC Hermannstadt

Alexandru Oroian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Oroian şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 51 numaralı formayı giymektedir.

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