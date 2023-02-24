Alexandru Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Osipov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Osipov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Osipov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Osipov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Osipov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Osipov 30 Temmuz 2000 tarihinde doğmuştur.  Moldova,Rusya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Osipov Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Osipov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Krumovgrad futbol takımında oynamaktadır. Krumovgrad takımına 29 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Osipov'nin Krumovgrad ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Osipov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/sasha_0891/

Alexandru Osipov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Osipov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Osipov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Osipov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

11 Şubat 2019 yılında Lori Vanadzor

1 Temmuz 2019 yılında Leixões A23

16 Eylül 2020 yılında Floresti

8 Ocak 2021 yılında Sfintul Gheor.

29 Temmuz 2022 yılında Krumovgrad

Alexandru Osipov kimdir

Alexandru Osipov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Osipov şuan Krumovgrad takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Academia Sheriff

Alexandru Osipov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Moldova U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

Moldova U19 takımında 7 numaralı formasıyla 7 Ekim 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 3 gol atmıştır.

Moldova U17 takımında 7 numaralı formasıyla 26 Ekim 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 0 gol atmıştır.

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Alexandru Osipov nereli

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