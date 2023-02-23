Alexandru Pantea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Pantea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Pantea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Pantea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Pantea 11 Eylül 2003 tarihinde Bucharest şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Grigoraş Pantea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Pantea Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Pantea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FCSB futbol takımında oynamaktadır. FCSB takımına 1 Şubat 2020 tarihinde katılmıştır. Alexandru Pantea'nin FCSB ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Pantea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Pantea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 650 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Pantea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Pantea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2020 yılında FCSB

7 Temmuz 2021 yılında FC Hermannstadt

30 Haziran 2022 yılında FCSB

Alexandru Pantea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Pantea şuan FCSB takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Pantea Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya takımında 13 numaralı formasıyla 20 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 2 numaralı formasıyla 5 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 3 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 2 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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