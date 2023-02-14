Alexandru Pascanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Pascanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Pascanu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Pascanu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Pascanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Pascanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alexandru Pascanu

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Pascanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Pascanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Pascanu 28 Eylül 1998 tarihinde Bârlad şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen Romanya,İngiltere uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Alexandru Ștefan Pașcanu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Pascanu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini YOU FIRST yapmaktadır. Alexandru Pascanu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SD Ponferradina futbol takımında oynamaktadır. SD Ponferradina takımına 17 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Pascanu'nin SD Ponferradina ile sözleşmesi 30 Haziran 2026 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Pascanu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/alex28pas/

Alexandru Pascanuboyu ve yaşı kaç

Alexandru Pascanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Alexandru Pascanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Alexandru Pascanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Pascanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Leicester U18

1 Temmuz 2017 yılında Leicester U21

30 Ağu 2019 yılında CFR Cluj

17 Ocak 2020 yılında FC Voluntari

10 Ağu 2020 yılında CFR Cluj

28 Ağu 2020 yılında Ponferradina

16 Ocak 2022 yılında CFR Cluj

17 Ocak 2022 yılında Ponferradina

Alexandru Pascanu kimdir

Alexandru Pascanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Pascanu şuan SD Ponferradina takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Pascanu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Rumänien U23 takımında 4 numaralı formasıyla 8 Haziran 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 4 numaralı formasıyla 24 Mart 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 25 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya Olimpiyat takımında 4 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Pascanu nereli

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