Alexandru Patlagica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Patlagica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Patlagica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Patlagica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Patlagica 28 Mart 2003 tarihinde Geoagiu-Băi şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Petrică Pătlăgică şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Patlagica Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Patlagica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 26 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Patlagica'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Patlagica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Patlagica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Patlagica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Patlagica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2017 yılında UTA Arad U19

1 Ağustos 2020 yılında Crisul Chisineu

30 Haziran 2021 yılında UTA Arad U19

1 Temmuz 2021 yılında Dacia U. Braila

31 Aralık 2021 yılında UTA Arad U19

1 Ocak 2022 yılında UTA Arad

26 Ağustos 2022 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2023 yılında UTA Arad

Alexandru Patlagica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Patlagica şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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