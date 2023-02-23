Alexandru Petre kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Petre Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Petre adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Petre Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Petre 19 Temmuz 2004 tarihinde Târgoviște şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Florin Alexandru Petre şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Petre Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Petre, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFC Chindia Targoviste futbol takımında oynamaktadır. AFC Chindia Targoviste takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Petre'nin AFC Chindia Targoviste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Petre Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Petre isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Petre Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Petre futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2022 yılında Chindia

Alexandru Petre Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Petre şuan AFC Chindia Targoviste takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Petre Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U17 takımında 21 numaralı formasıyla 17 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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