Alexandru Piftor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Piftor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Piftor kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Piftor ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Piftor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Piftor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Piftor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Piftor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Piftor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Piftor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Piftor 9 Mayıs 1999 tarihinde Botoșani şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Piftor Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Piftor, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına 26 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Piftor'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Piftor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Piftor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Piftor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Piftor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında FC Botosani

10 Ocak 2020 yılında Chindia

10 Ağustos 2020 yılında FC Botosani

20 Ağustos 2020 yılında SCM Gloria Buzau

28 Ocak 2021 yılında Ripensia

26 Ocak 2023 yılında Dumbravita

Alexandru Piftor kimdir

Alexandru Piftor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Piftor şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSS Botoşani

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Alexandru Piftor nereli

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