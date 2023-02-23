Alexandru Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Pop 21 Haziran 1993 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Darius Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Pop Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Pop, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Dinamo 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC Dinamo 1948 takımına 2 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Pop'nin FC Dinamo 1948 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

14 Ocak 2014 yılında Gloria Bistrita

1 Temmuz 2015 yılında Unirea Jucu

1 Temmuz 2017 yılında D. Calarasi

7 Eylül 2017 yılında Dacia U. Braila

5 Temmuz 2018 yılında UTA Arad

14 Ocak 2019 yılında Aerostar

30 Temmuz 2019 yılında Viitorul Tg.Jiu

1 Ocak 2020 yılında SSU Poli

24 Ağustos 2020 yılında FC Rapid 1923

1 Ocak 2021 yılında Minaur

23 Ağustos 2021 yılında O. Secuiesc

2 Ağustos 2022 yılında FC Dinamo

Alexandru Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Pop şuan FC Dinamo 1948 takımında oynamakta ve 93 numaralı formayı giymektedir.

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