Alexandru Pop kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Pop Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Pop adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Pop Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Pop 1 Şubat 2000 tarihinde Buenos Aires şehrinde doğmuştur. Romanya,Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Alejandro Michael Constantino Pop şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Pop Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Florin Vulturar yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Pop'nin Unirea Dej ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Pop Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Pop isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Pop Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Pop futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Viitorul II

1 Temmuz 2019 yılında U Cluj

30 Haziran 2021 yılında FC Viitorul II

8 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul II

Alexandru Pop Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Pop şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Pop Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U18 takımında 9 numaralı formasıyla 31 Ağustos 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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