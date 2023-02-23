Alexandru Potecea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Potecea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Potecea kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Potecea ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alexandru Potecea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Potecea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alexandru Potecea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Potecea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Potecea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Potecea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Potecea 6 Mayıs 1991 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mihai Potecea şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Potecea Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Metaloglobus Bucharest futbol takımında oynamaktadır. FC Metaloglobus Bucharest takımına 15 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Potecea'nin FC Metaloglobus Bucharest ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Potecea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Potecea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Potecea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Potecea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2016 yılında Rapid Bukarest

1 Ağustos 2016 yılında Tarlungeni

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2017 yılında Metaloglobus

1 Ocak 2020 yılında CS Tunari

15 Ocak 2021 yılında Metaloglobus

Alexandru Potecea kimdir

Alexandru Potecea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Potecea şuan FC Metaloglobus Bucharest takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Alexandru Potecea nereli

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