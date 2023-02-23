Alexandru Raicea kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Raicea Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Raicea adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Raicea Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Raicea 17 Aralık 1996 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Nicuşor Raicea şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Raicea Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini REOL Football Management yapmaktadır. Alexandru Raicea, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 27 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Raicea'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Raicea Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

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http://www.facebook.com/raicea.alex

Alexandru Raicea Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Raicea isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Raicea Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Raicea futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Ocak 2022 yılında CS Mioveni

30 Haziran 2022 yılında FC U Craiova

5 Eylül 2022 yılında CSC Selimbar

26 Ocak 2023 yılında FC U Craiova

27 Ocak 2023 yılında Viitorul Tg.Jiu

30 Haziran 2023 yılında FC U Craiova

Alexandru Raicea Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Raicea şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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