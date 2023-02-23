Alexandru Rosca kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Rosca Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Rosca adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandru Rosca Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandru Rosca 12 Kasım 2003 tarihinde Iași şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Vasile Ailiesei Roșca şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandru Rosca Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Alexandru Rosca, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CSC 1599 Selimbar futbol takımında oynamaktadır. CSC 1599 Selimbar takımına 7 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Rosca'nin CSC 1599 Selimbar ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.
Alexandru Rosca Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandru Rosca futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Crisul Chisineu
31 Aralık 2021 yılında UTA Arad U19
1 Ocak 2022 yılında UTA Arad
1 Ağustos 2022 yılında Pecica
31 Aralık 2022 yılında UTA Arad
7 Ocak 2023 yılında CSC Selimbar
30 Haziran 2023 yılında UTA Arad
Alexandru Rosca Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandru Rosca şuan CSC 1599 Selimbar takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.
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