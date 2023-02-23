Alexandru Sabau kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Sabau Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Sabau adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Sabau Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Sabau 12 Temmuz 1998 tarihinde Arad şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Sabău şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Sabau Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Alexandru Sabau, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Sabau'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Sabau Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Sabau isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Sabau Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Sabau futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında OltrepòVoghera

1 Ocak 2018 yılında L. Teuz Cermei

1 Temmuz 2021 yılında FC Brasov-SR

15 Şubat 2022 yılında Petrolul

4 Ağustos 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Alexandru Sabau Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Sabau şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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