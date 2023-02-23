Alexandru Saim Tudor kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Saim Tudor Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Saim Tudor adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Saim Tudor Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Saim Tudor 17 Eylül 1998 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Romanya,Türk uyrukludur.Gerçek adı da Tudor Saim Alexandru şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Saim Tudor Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına 26 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Saim Tudor'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Saim Tudor Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Saim Tudor isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Saim Tudor Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Saim Tudor futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Petrolul

26 Temmuz 2022 yılında FC Brasov-SR

30 Haziran 2023 yılında Petrolul

Alexandru Saim Tudor Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Saim Tudor şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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