Alexandru Salcianu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Salcianu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Salcianu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Salcianu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Salcianu 13 Ağustos 1993 tarihinde Fierbinți-Târg şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Sălcianu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Salcianu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alexandru Salcianu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Salcianu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Salcianu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Salcianu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Salcianu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Şubat 2018 yılında V. T. Măgurele

11 Ocak 2021 yılında CSM Resita

1 Temmuz 2021 yılında CSM Slatina

Alexandru Salcianu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Salcianu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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