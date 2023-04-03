Alexandru Serafim kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Serafim Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Serafim adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandru Serafim Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandru Serafim 27 Ekim 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandru Serafim Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCSB U19 futbol takımında oynamaktadır. FCSB U19 takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Serafim'nin FCSB U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandru Serafim Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandru Serafim Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandru Serafim şuan FCSB U19 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!
Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.