Alexandru Silveanu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Silveanu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Silveanu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Silveanu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Silveanu 22 Eylül 2003 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuț Silveanu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Silveanu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSM Slatina futbol takımında oynamaktadır. CSM Slatina takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Silveanu'nin CSM Slatina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Silveanu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Silveanu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Silveanu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Silveanu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2019 yılında Astra II

1 Temmuz 2021 yılında Concordia

1 Temmuz 2022 yılında CSC Selimbar

30 Ocak 2023 yılında CSM Slatina

Alexandru Silveanu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Silveanu şuan CSM Slatina takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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