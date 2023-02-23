Alexandru Sima kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Sima Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Sima adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Sima Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Sima 15 Şubat 2002 tarihinde Costești şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Nicolae Alexandru Sima şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Sima Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSA Steaua futbol takımında oynamaktadır. CSA Steaua takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Sima'nin CSA Steaua ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Sima Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Sima isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Alexandru Sima Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Sima futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

10 Ağustos 2020 yılında AFC Turris

31 Aralık 2020 yılında FC Viitorul U19

1 Ocak 2021 yılında CSM Resita

30 Haziran 2022 yılında FCV Farul U19

1 Temmuz 2022 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2023 yılında FCV Farul U19

Alexandru Sima Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Sima şuan CSA Steaua takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.