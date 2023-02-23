Alexandru Sirbu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Sirbu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Sirbu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Sirbu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Sirbu 20 Mart 2001 tarihinde Târgu Jiu şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuț Sîrbu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Sirbu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SSMGroup yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Sirbu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Sirbu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Sirbu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Sirbu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Sirbu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Eylül 2019 yılında D. Calarasi

30 Haziran 2021 yılında CSU Craiova U19

2 Ağustos 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2022 yılında CSU Craiova U19

12 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Alexandru Sirbu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Sirbu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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