Alexandru Stan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Stan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Stan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandru Stan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandru Stan 25 Eylül 2005 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Cristian Stan şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandru Stan Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FC Rapid 1923 U19 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 U19 takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Stan'nin FC Rapid 1923 U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandru Stan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandru Stan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında Rapid 1923 U19
Alexandru Stan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandru Stan şuan FC Rapid 1923 U19 takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.
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