Alexandru Stanica kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Stanica Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Stanica adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Stanica Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Stanica 6 Eylül 2000 tarihinde Florești-Stoenești şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Iulian Stănică şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Stanica Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Stanica, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Stanica'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Stanica Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Stanica isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Stanica Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Stanica futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Metalul Buzau

30 Haziran 2022 yılında Concordia

Alexandru Stanica Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Stanica şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 4 numaralı formayı giymektedir.

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