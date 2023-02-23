Alexandru Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Stoian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alexandru Stoian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alexandru Stoian 15 Aralık 2007 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Constantin Stoian şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alexandru Stoian Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Stoian, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FCV Farul Constanta futbol takımında oynamaktadır. FCV Farul Constanta takımına 27 Ekim 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Stoian'nin FCV Farul Constanta ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alexandru Stoian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alexandru Stoian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2022 yılında FCV Farul U19
27 Ekim 2022 yılında FCV Farul
Alexandru Stoian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alexandru Stoian şuan FCV Farul Constanta takımında oynamakta ve 90 numaralı formayı giymektedir.
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