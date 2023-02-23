Alexandru Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alexandru Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alexandru Stoian ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.