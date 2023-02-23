Alexandru Stoian kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Stoian Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Stoian adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Stoian Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Stoian 6 Temmuz 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Stoian Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Minaur Baia Mare futbol takımında oynamaktadır. Minaur Baia Mare takımına 7 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Stoian'nin Minaur Baia Mare ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Stoian Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Stoian isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Stoian Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Stoian futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

7 Temmuz 2022 yılında Minaur

Alexandru Stoian Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Stoian şuan Minaur Baia Mare takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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