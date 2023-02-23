Alexandru Suteu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Suteu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Suteu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Suteu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Suteu 3 Mart 2004 tarihinde Târgu Mureș şehrinde doğmuştur. 1,8 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Șuteu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Suteu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Suteu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AS FC Buzau futbol takımında oynamaktadır. AS FC Buzau takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Alexandru Suteu'nin AS FC Buzau ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Suteu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Suteu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Suteu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Suteu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında U. Constanta

31 Aralık 2022 yılında FCSB II

1 Ocak 2023 yılında FC Buzau

30 Haziran 2023 yılında FCSB II

Alexandru Suteu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Suteu şuan AS FC Buzau takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Suteu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U19 takımında 18 numaralı formasıyla 15 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U18 takımında 13 numaralı formasıyla 3 Ağustos 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U17 takımında 3 numaralı formasıyla 17 Şubat 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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