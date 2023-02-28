Alexandru Suvorov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Suvorov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Suvorov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Suvorov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Suvorov 2 Şubat 1987 tarihinde Chişinău şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Moldova,Rusya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Suvorov Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini iFootball yapmaktadır. Alexandru Suvorov, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Sfîntul Gheorghe Suruceni futbol takımında oynamaktadır. FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımına 3 Ağustos 2017 tarihinde katılmıştır. Alexandru Suvorov'nin FC Sfîntul Gheorghe Suruceni ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Suvorov Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/suvorik087/

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Alexandru Suvorov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Suvorov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Alexandru Suvorov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Suvorov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2002 yılında FC Sheriff

1 Ocak 2008 yılında FC Tiraspol

31 Aralık 2008 yılında FC Sheriff

5 Şubat 2010 yılında Cracovia

1 Ocak 2013 yılında Ac. Chisinau

1 Temmuz 2013 yılında Mordovia

24 Şubat 2015 yılında Milsami

4 Mart 2016 yılında Ac. Chisinau

1 Temmuz 2016 yılında Zaria Balti

3 Ağustos 2017 yılında Sfintul Gheor.

Alexandru Suvorov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Suvorov şuan FC Sfîntul Gheorghe Suruceni takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Suvorov Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Moldova takımında 11 numaralı formasıyla 18 Mayıs 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 59 maçta 5 gol atmıştır.

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