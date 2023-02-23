Alexandru Tiganasu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Tiganasu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Tiganasu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Tiganasu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Tiganasu 12 Haziran 1990 tarihinde Săveni şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Țigănașu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Tiganasu Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FGA yapmaktadır. Alexandru Tiganasu, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Botosani futbol takımında oynamaktadır. FC Botosani takımına 10 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Alexandru Tiganasu'nin FC Botosani ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Tiganasu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Tiganasu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Tiganasu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Tiganasu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Astra Ploiesti

1 Temmuz 2012 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2013 yılında Astra Giurgiu

11 Temmuz 2013 yılında CSMS Iași

30 Haziran 2014 yılında Astra Giurgiu

4 Eylül 2014 yılında CSMS Iași

1 Temmuz 2017 yılında ACS Poli

12 Temmuz 2018 yılında Petrolul

10 Temmuz 2019 yılında FC Botosani

Alexandru Tiganasu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Tiganasu şuan FC Botosani takımında oynamakta ve 30 numaralı formayı giymektedir.

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