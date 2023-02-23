Alexandru Tismonar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Tismonar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Tismonar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Tismonar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Tismonar 14 Mart 2002 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Tismonar Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSC Dumbravita futbol takımında oynamaktadır. CSC Dumbravita takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Tismonar'nin CSC Dumbravita ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Tismonar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Tismonar isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Tismonar Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Tismonar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Tismonar şuan CSC Dumbravita takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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