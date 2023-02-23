Alexandru Toderascu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Toderascu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Toderascu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Toderascu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Toderascu 12 Haziran 2005 tarihinde Brașov şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Nicolae Toderașcu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Toderascu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS FC Brasov Steagu Renaste futbol takımında oynamaktadır. ACS FC Brasov Steagu Renaste takımına - tarihinde katılmıştır. Alexandru Toderascu'nin ACS FC Brasov Steagu Renaste ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Toderascu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Toderascu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Toderascu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Toderascu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Toderascu şuan ACS FC Brasov Steagu Renaste takımında oynamakta ve 97 numaralı formayı giymektedir.

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