Alexandru Tudorie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Tudorie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Tudorie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Tudorie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Tudorie 19 Mart 1996 tarihinde Galați şehrinde doğmuştur. 1,92 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Tudorie Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ioan Becali yapmaktadır. Alexandru Tudorie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Sepsi OSK Sf. Gheorghe futbol takımında oynamaktadır. Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımına 3 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Tudorie'nin Sepsi OSK Sf. Gheorghe ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Tudorie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Tudorie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 850 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 850 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Tudorie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Tudorie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2013 yılında Otelul Galati

1 Temmuz 2015 yılında Steaua Bucarest

1 Şubat 2016 yılında FC Voluntari

30 Haziran 2016 yılında Steaua Bucarest

6 Temmuz 2017 yılında FC Voluntari

4 Temmuz 2019 yılında Arsenal Tula

6 Şubat 2020 yılında FC Voluntari

10 Ağustos 2020 yılında Arsenal Tula

12 Ağustos 2020 yılında Univ. Craiova

30 Haziran 2021 yılında Arsenal Tula

3 Ocak 2022 yılında Sepsi OSK

Alexandru Tudorie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Tudorie şuan Sepsi OSK Sf. Gheorghe takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

Alexandru Tudorie Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 19 numaralı formasıyla 13 Kasım 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 10 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U19 takımında 16 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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