Alexandru Utiu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Utiu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Utiu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Utiu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Utiu 10 Temmuz 2003 tarihinde Cluj-Napoca şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Mircea Uțiu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Utiu Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Hermannstadt futbol takımında oynamaktadır. FC Hermannstadt takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Utiu'nin FC Hermannstadt ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alexandru Utiu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Utiu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Utiu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Utiu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında Gaz Metan II

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj U19

1 Temmuz 2021 yılında CFR Cluj II

21 Temmuz 2021 yılında Otelul Galati

31 Aralık 2021 yılında CFR Cluj II

1 Temmuz 2022 yılında FC Hermannstadt

Alexandru Utiu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Utiu şuan FC Hermannstadt takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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