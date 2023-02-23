Alexandru Vlad kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Vlad Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Vlad adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Vlad Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Vlad 6 Aralık 1989 tarihinde Sighetu Marmației şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Nicolae Vlad şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Vlad Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini CID Marinescu yapmaktadır. Alexandru Vlad, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Voluntari futbol takımında oynamaktadır. FC Voluntari takımına 9 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Alexandru Vlad'nin FC Voluntari ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Vlad Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Vlad isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.40 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alexandru Vlad Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Vlad futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Sageata Navodar

1 Temmuz 2011 yılında Pandurii

4 Temmuz 2013 yılında Dnipro

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj

9 Temmuz 2018 yılında FC Voluntari

Alexandru Vlad Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Vlad şuan FC Voluntari takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

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