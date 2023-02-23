Alexandru Voda kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alexandru Voda Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alexandru Voda adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alexandru Voda Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alexandru Voda 22 Temmuz 1998 tarihinde Craiova şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Alexandru Ionuț Vodă şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alexandru Voda Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alexandru Voda, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC U Craiova 1948 futbol takımında oynamaktadır. FC U Craiova 1948 takımına 2 Kasım 2022 tarihinde katılmıştır. Alexandru Voda'nin FC U Craiova 1948 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alexandru Voda Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alexandru Voda isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alexandru Voda Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alexandru Voda futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Pandurii

23 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

18 Ağustos 2021 yılında CSC Selimbar

31 Aralık 2021 yılında FC Hermannstadt

1 Ocak 2022 yılında CSC Selimbar

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

2 Kasım 2022 yılında FC U Craiova

Alexandru Voda Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alexandru Voda şuan FC U Craiova 1948 takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.

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